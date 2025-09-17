Gantikan Hasan Nasbi, Angga Raka Dilantik Sebagai Kepala PCO
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada Rabu (17/9) siang.
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala Staf Kepresidenan Periode 2024-2029.
Angga Raka diketahui menggantikan posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.
Tak hanya itu, Prabowo turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP, M Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden dan Reformasi Kepolisian.
Kemudian, Nanik Sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut Prabowo diikuti mereka. (mcr4/jpnn)
Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada Rabu (17/9) siang.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Video Prabowo Diputar di Bioskop, Istana: Kenapa Presiden Enggak Boleh?
- Ketua Komisi X Berharap Presiden Prabowo Segera Tunjuk Menpora Baru Pengganti Dito
- Mensesneg Jawab Rumor Presiden Prabowo Telah Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR
- Komisi III DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Kepolisian
- Tokoh GNB Meminta Aparat Membebaskan Mahasiswa hingga Aktivis yang Masih Ditahan
- Prabowo Akan Resmikan Sekolah Rakyat Secara Serentak pada Oktober