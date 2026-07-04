Gantikan Irjen Agus Suryonugroho, Irjen Wibowo Resmi Menjabat Sebagai Kakorlantas Polri yang Baru
jpnn.com, JAKARTA - Tampuk kepemimpinan Korlantas Polri resmi berganti setelah Irjen Agus Suryonugroho menyerahkan jabatan Kakorlantas kepada Irjen Pol Wibowo di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Dalam momen tersebut, Irjen Agus mengapresiasi kekompakan jajaran Korlantas yang berhasil mengukir berbagai prestasi selama masa jabatannya.
Ia menyampaikan berbagai capaian yang diraih selama masa kepemimpinannya merupakan hasil kerja sama, kekompakan, dan rasa memiliki yang terus dibangun di lingkungan Korlantas.
"Banyak hal yang tentunya saya lakukan di Korlantas Polri yang belum maksimal. Namun, berkat kebersamaan, berkat kekompakan, dan rasa memiliki yang kita bangun, banyak prestasi yang dapat kita ukir bersama," kata Agus.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama memimpin terdapat kebijakan, arahan, maupun tindakan yang kurang berkenan.
"Apabila ada kebijakan, perintah, ataupun kegiatan yang membuat rekan-rekan tidak nyaman atau tersinggung, saya menghaturkan permohonan maaf, termasuk dari istri dan anak-anak saya," kata dia.
Dia pun menegaskan bahwa estafet kepemimpinan bukanlah akhir dari pengabdian. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Irjen Wibowo, Korlantas Polri akan semakin maju dan mampu melanjutkan berbagai program transformasi yang telah dirintis.
"Yang paling terpenting mari kita mengubah wajah Polantas, menjadi Polantas yang dekat dengan masyarakat, diterima di tengah masyarakat, baik dari pola sikap, perilaku maupun cara kita berbicara," katanya.
Tampuk kepemimpinan Korlantas Polri resmi berganti setelah Irjen Agus Suryonugroho menyerahkan jabatan Kakorlantas kepada Irjen Wibowo di Jakarta, Sabtu (4/7).
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