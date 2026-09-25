Gantikan Jay Idzes Jadi Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks Ungkap Saran Penting Sang Senior

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan Jay Idzes tetap mengalir kepada Kevin Diks meski sang kapten utama Timnas Indonesia harus menepi karena cedera.

Kevin mengaku mendapat saran dari Jay setelah dipercaya mengenakan ban kapten Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Kevin Diks ditunjuk John Herdman untuk memimpin Timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Ia mengambil alih peran Jay Idzes yang belum dapat bergabung dengan skuad karena masalah kebugaran.

Menariknya, absennya Jay tidak membuat komunikasi keduanya terputus. Kevin menyebut dirinya dan Jay masih rutin berbicara, bahkan hampir setiap hari.

"Ya, sebenarnya saya dan Jay Idzes sangat dekat. Saya rasa kami saling berkomunikasi setiap minggu. Bahkan, setiap hari. Tentu saja saat ini juga," kata Kevin Diks.

Bek Borussia Monchengladbach itu mengungkapkan dirinya sempat berbicara dengan Jay sebelum menjalani konferensi pers. Meski demikian, obrolan keduanya tidak secara khusus membahas laga melawan Singapura.

"Saya bahkan baru saja berbicara dengannya sebelum konferensi pers, tetapi bukan tentang konferensi pers, melainkan membahas hal-hal lain," ujarnya.

Kevin menyebut masukan Jay tetap memiliki arti penting. Sebagai pemain yang sebelumnya memegang tanggung jawab sebagai kapten, Jay disebut terus memberikan saran dan dukungan kepadanya.