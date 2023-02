Gantikan Naoya Nakamura, Atsushi Kurita Jabat Presdir Mitsubishi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Atsushi Kurita resmi menjadi Presiden Direktur PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) yang baru, menggantikan Naoya Nakamura.

MMKSI mengatakan pergantian kepemimpinan dari Naoya Nakamura kepada Atsushi Kurita akan berlangsung pada 1 April 2023.

Nakamura dinilai telah memberikan kontribusi yang positif bagi keberlangsungan Mitsubsihi selama lima tahun menangani pasar Indonesia.

Selama lima tahun, Naoya Nakamura dinilai telah membangun pondasi dan kepemimpinan yang kuat untuk membawa kesuksesan PT. MMKSI dan berhasil mempertahankan bisnis MMKSI melewati berbagai rintangan terutama pada masa pandemi COVID-19, yang sangat mempengaruhi proses bisnis secara global.

"Pada 2021 total penjualan mencapai lebih dari 114.265 unit, atau berkontribusi lebih dari 12 persen terhadap penjualan MMC secara global, sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar untuk penjualan ritel MMC pada skala global," demikian keterangan MMKSI.

Sejak berkiprah pada 2018, Naoya Nakamura telah menghadirkan produk-produk fenomenal dari Mitsubishi untuk pasar Indonesia seperti Outlander PHEV, Eclipse Cross, New Triton, New Pajero Sport, serta New Xpander dan New Xpander Cross serta New L300 Euro4.

Tidak hanya penyegaran dan hadirnya produk terbaru, dia juga dinilai telah berhasil untuk memperluas jangkauan dealer kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia, yang hingga saat ini telah mencapai 167 dealer.

Atsushi Kurita saat ini menduduki posisi sebagai General Manager Automotive Business Division, ASEAN Automotive Dept., Mitsubishi Corporation, Jepang.