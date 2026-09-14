Gantikan Purbaya, Suahasil Nezara Disambut Riuh Tepuk Tangan Pejabat Kemenkeu
jpnn.com, JAKARTA - Kedatangan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nezara disambut meriah para pejabat saat tiba di kantor gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (14/9).
Suasana meriah ditandai dengan wajah semringah hingga riuh tepuk tangan dari para pejabat mewarnai momen masuknya Menkeu pengganti Purbaya Yudhi Sadewa tersebut ke dalam gedung.
Suahasil tampak didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat tiba di kantor Kemenkeu untuk menyampaikan pernyataan perdananya.
Dalam penjelasannya, Suahasil mengungkapkan amanat yang diterimanya dari kepala negara.
"Melalui Bapak Presiden, Bapak Presiden memberikan arahan supaya saya menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan," kata Suahasil di kantornya, Senin (14/9).
Kepada jajaran internal yang menyambutnya, Suahasil menekankan keyakinannya untuk menjalankam tugas menjaga keuangan negara.
Suahasil memastikan APBN akan terus menumbuhkan, menstabilkan ekonomi, dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Dia mengajak seluruh jajarannya untuk terus menjaga integritas instansi yang kredibel dan dapat dipercaya.
Kedatangan Menteri Keuangan Suahasil Nezara disambut meriah para pejabat saat tiba di kantor gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
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