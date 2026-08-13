Gantikan Ronald Koeman, Xavi Hernandez Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Belanda
jpnn.com - JAKARTA - Xavi Hernandez ditunjuk menjadi pelatih Tim Nasional Belanda.
Legenda Spanyol dan Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Xavi telah menyepakati kontrak hingga 2030.
“Xavi Hernandez telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional putra Belanda. Xavi telah menyepakati kontrak hingga Piala Dunia FIFA 2030,” demikian pernyataan Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) melalui situs resmi pada Kamis (13/8).
Xavi kembali ke dunia kepelatihan setelah dua tahun menganggur. Dia terakhir menangani Barcelona sebelum dipecat pada 2024.
“Saya menganggap ini sebagai kehormatan yang luar biasa untuk menjadi pelatih kepala Tim Nasional Belanda,” kata Xavi setelah resmi ditunjuk.
Dia mengaku ikatan khusus dengan Belanda karena pengaruh dari Johan Cruyff, Rinus Michels, serta tokoh lainnya saat masih menimba ilmu di akademi Barcelona.
“Bisa dikatakan saya adalah bagian dari produk sepak bola Belanda,” ungkapnya.
“Pelatih hebat lainnya, terutama Louis van Gaal, yang memberi saya debut di Barcelona, serta Frank Rijkaard, juga memainkan peran penting dalam membentuk saya sebagai pemain dan pelatih,” tambah Xavi.
Xavi Hernandez ditunjuk menjadi pelatih Timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman setelah hasil buruk di Piala Dunia 2026.
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