menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Gantung Sepatu, Jupe Langsung Betah di Kursi Pelatih Persib: Saya Mulai Menikmati Peran Ini

Gantung Sepatu, Jupe Langsung Betah di Kursi Pelatih Persib: Saya Mulai Menikmati Peran Ini

Gantung Sepatu, Jupe Langsung Betah di Kursi Pelatih Persib: Saya Mulai Menikmati Peran Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Achmad Jufriyanto telah memutuskan gantung sepatu. Jupe kini sedang menikmati perannya sebagai asisten pelatih Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Achmad Jufriyanto tak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi setelah memutuskan gantung sepatu. 

Legenda Persib Bandung yang akrab disapa Jupe itu mengaku sudah mulai menikmati peran barunya sebagai asisten pelatih Maung Bandung.

Perubahan status dari pemain menjadi staf pelatih resmi diumumkan Persib beberapa hari lalu. 

Baca Juga:

Penunjukan Jupe dilakukan atas rekomendasi pelatih kepala Igor Tolic yang menilai pengalaman sang legenda sangat dibutuhkan di ruang ganti.

Meski kini lebih sering berada di pinggir lapangan, Jupe merasa tidak banyak yang berubah. Sebab, dalam dua musim terakhir ia memang sudah menjalankan peran ganda sebagai player-coach.

"Intinya gak ada yang berbeda, cuma bajunya saja yang berbeda, tapi saya mulai menikmati peran saya," ujar Jupe.

Baca Juga:

Pria asal Tangerang itu mengaku bersyukur mendapat kepercayaan besar dari Persib. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mantan pelatih Bojan Hodak yang sebelumnya memberinya kesempatan belajar menjadi jembatan antara tim pelatih dan para pemain.

Achmad Jufriyanto telah memutuskan gantung sepatu. Jupe kini sedang menikmati perannya sebagai asisten pelatih Persib Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI