Gantung Sepatu, Jupe Langsung Betah di Kursi Pelatih Persib: Saya Mulai Menikmati Peran Ini
jpnn.com, JAKARTA - Achmad Jufriyanto tak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi setelah memutuskan gantung sepatu.
Legenda Persib Bandung yang akrab disapa Jupe itu mengaku sudah mulai menikmati peran barunya sebagai asisten pelatih Maung Bandung.
Perubahan status dari pemain menjadi staf pelatih resmi diumumkan Persib beberapa hari lalu.
Penunjukan Jupe dilakukan atas rekomendasi pelatih kepala Igor Tolic yang menilai pengalaman sang legenda sangat dibutuhkan di ruang ganti.
Meski kini lebih sering berada di pinggir lapangan, Jupe merasa tidak banyak yang berubah. Sebab, dalam dua musim terakhir ia memang sudah menjalankan peran ganda sebagai player-coach.
"Intinya gak ada yang berbeda, cuma bajunya saja yang berbeda, tapi saya mulai menikmati peran saya," ujar Jupe.
Pria asal Tangerang itu mengaku bersyukur mendapat kepercayaan besar dari Persib.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mantan pelatih Bojan Hodak yang sebelumnya memberinya kesempatan belajar menjadi jembatan antara tim pelatih dan para pemain.
Achmad Jufriyanto telah memutuskan gantung sepatu. Jupe kini sedang menikmati perannya sebagai asisten pelatih Persib Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masa Depan Frans Putros di Persib Belum Jelas Setelah Bela Irak di Piala Dunia 2026
- Luka Menalo Akui Persib Beda dari Klub Lain, Apa Alasannya?
- Adam Alis Kebingungan Tak Dipanggil TC Timnas, Cuma Jadi Pemain Pelapis?
- Bukan Keramat atau Mistis, Ternyata Ini Alasan 'Bucin' Sandy Walsh Pilih Nomor 6 di Persib
- Bos Persib Minta Skuad Baru Kompak: Pemain Asing dan Lokal Itu Sama
- Igor Tolic Pimpin Latihan Perdana Persib, Belum Semua Pemain Kumpul