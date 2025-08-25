Ganyang Malaysia, Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF U-16 2025
jpnn.com, SOLO - Timnas Putri Indonesia tembus semifinal Piala AFF U-16 2025 setelah finis sebagai juara Grup A.
Kepastian tersebut didapat setelah skuad asuhan Timo Scheunemann itu menang melawan Malaysia dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8).
Gol kemenangan Garuda Pertiwi di laga itu dicetak Nasywa Salsabila pada menit ke-5, penalti Jazlyn Kayla menit ke-15, serta Vivi Vera menit ke-82.
Adapun gol balasan tim Negeri Jiran dicetak oleh Nur Laila Syamila di menit ke-81.
Dengan hasil tersebut, Timnas Putri Indonesia melangkah ke semifinal dan akan menghadapi antara Australia dan Thailand.
Sepanjang Piala Wanita AFF U-16, Timnas Putri Indonesia tidak terkalahkan dalam dua laga.
Sebelum mengalahkan Malaysia, Nasywa Salsabila dan kolega mengatasi perlawanan Timor Leste dengan skor telak 6-0.
Perjuangan Timnas Putri Indonesia pada ajang Piala AFF U-16 2025 layak dinantikan.
