Ganyang Malaysia, Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF U-16 2025

Ganyang Malaysia, Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF U-16 2025

Ganyang Malaysia, Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF U-16 2025
Timnas Putri Indonesia saat berlaga dalam Piala AFF U-16 2025 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8). Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, SOLO - Timnas Putri Indonesia tembus semifinal Piala AFF U-16 2025 setelah finis sebagai juara Grup A.

Kepastian tersebut didapat setelah skuad asuhan Timo Scheunemann itu menang melawan Malaysia dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8).

Gol kemenangan Garuda Pertiwi di laga itu dicetak Nasywa Salsabila pada menit ke-5, penalti Jazlyn Kayla menit ke-15, serta Vivi Vera menit ke-82.

Adapun gol balasan tim Negeri Jiran dicetak oleh Nur Laila Syamila di menit ke-81.

Dengan hasil tersebut, Timnas Putri Indonesia melangkah ke semifinal dan akan menghadapi antara Australia dan Thailand.

Sepanjang Piala Wanita AFF U-16, Timnas Putri Indonesia tidak terkalahkan dalam dua laga.

Sebelum mengalahkan Malaysia, Nasywa Salsabila dan kolega mengatasi perlawanan Timor Leste dengan skor telak 6-0.

Perjuangan Timnas Putri Indonesia pada ajang Piala AFF U-16 2025 layak dinantikan.

Timnas Putri Indonesia tembus semifinal Piala AFF U-16 2025 setelah finis sebagai juara Grup A.

