jpnn.com - Menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027, aspek keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) Sumatera Selatan menjadi perhatian.

Untuk memastikan perjalanan masyarakat menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka berlangsung aman, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) bersama sejumlah pemangku kepentingan menggelar kampanye keselamatan pelayaran (Safety Campaign) di Pelabuhan TAA, Rabu (25/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan KSOP Kelas I Palembang, Jasa Raharja Sumatera Selatan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan, Basarnas Sumatera Selatan, Kepolisian, operator kapal, pengelola pelabuhan, serta sejumlah instansi terkait.

Ketua DPC GAPASDAP Tanjung Api-Api Edos Sari Waskito mengatakan kampanye tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa keselamatan transportasi laut dan penyeberangan memiliki sistem pengawasan berlapis.

"Keselamatan pelayaran bukan hanya tanggung jawab operator kapal dan awak kapal. Pengguna jasa juga memiliki peran penting dengan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan yang berlaku," kata Edos.

Edos menjelaskan, setiap kapal yang akan berlayar wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar.

Sebelum izin diterbitkan, kapal harus melewati pemeriksaan administrasi, dokumen kapal, sertifikat keselamatan, konstruksi, perlengkapan, pengawakan, kesiapan awak kapal, hingga dokumen muatan.

Selain regulasi nasional, keselamatan pelayaran juga mengacu pada standar internasional yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO), seperti SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) dan ISM Code (International Safety Management Code).