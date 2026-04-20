Gapki Sebut Industri Sawit Berperan Krusial Sebagai Motor Ekonomi di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Edi Suhardi menilai industri kelapa sawit memegang peranan krusial sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Selain kontribusi devisa, sektor ini dinilai memiliki dampak nyata pada penguatan struktur sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Edi mengungkapkan luasnya cakupan industri tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan dalam skala besar.

Baca Juga: Herman Deru Tekankan Peran Strategis Andalas Forum VI Dorong Kemajuan Industri Sawit

"Selain manfaat ekonomi, industri sawit ini memberi manfaat terhadap bidang sosial ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tak langsung sebanyak 17 juta jiwa," ujar Edi dikutip dari keterangan pers, Senin (20/4).

Edi menyatakan kehadiran perkebunan sawit juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi di tingkat daerah.

Dia mengeklaim dampak ini dirasakan langsung para petani swadaya, pelaku UMKM, serta masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Baca Juga: Potensi Ekonomi Sirkular untuk Menjadikan Industri Sawit Nihil Limbah

"Kalau bicara tentang perkebunan sawit, biasanya lokasi sawit ini berada di daerah yang sangat terisolir. Perusahaan itu harus membangun jalan dan infrastruktur untuk membuka akses ke lokasi perkebunan. Selain itu, perusahaan sawit membangun fasilitas pendukung untuk masyarakat," ujarnya.

Melihat capaian tersebut, Gapki meyakini sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi hijau di masa depan.