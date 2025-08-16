menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » GAPMMI Minta PGN Jamin Pasokan Gas untuk Industri Makanan & Minuman

GAPMMI Minta PGN Jamin Pasokan Gas untuk Industri Makanan & Minuman

GAPMMI Minta PGN Jamin Pasokan Gas untuk Industri Makanan & Minuman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) menjamin pasokan gas bagi industri makanan dan minuman nasional. Foto dok. GAPMMI

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) menjamin pasokan gas bagi industri makanan dan minuman nasional. Hal itu seiring kebijakan pengendalian pemakaian gas yang diterapkan PGN bulan ini. 

GAPMMI menilai kebijakan tersebut, bisa mengancam pasokan gas bagi industri mamin (makanan dan minuman). GAPMMI berharap adanya ruang dialog dan kajian bersama guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mendukung iklim usaha yang berkelanjutan.

"Kami prihatin apalagi suratnya dikirim mendadak, tanpa dialog maupun pemberitahuan sebelumnya, " kata Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, Sabtu (16/8). 

Baca Juga:

GAPMMI menekankan, industri makanan dan minuman saat ini sedang berupaya keras untuk berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Dampaknya sangat signifikan, karena secara langsung akan mengurangi kapasitas produksi anggota-anggota kami,” ujar Adhi. 

Pihaknya menilai, langkah PGN justru berlawanan dengan semangat tersebut dan dapat menghambat daya saing industri.

Baca Juga:

Terlebih, penurunan pasokan gas tidak hanya berdampak pada industri makanan dan minuman, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya yang mencakup jaringan pemasok, ritel, distributor, serta berbagai pihak lainnya. 

"Kondisi ini bahkan berpotensi memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

GAPMMI minta PGN menjamin pasokan gas bagi industri makanan dan minuman nasional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI