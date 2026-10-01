jpnn.com, JAKARTA - PT Gapura Angkasa dan Turkish Cargo, merek kargo udara global milik Turkish Airlines, resmi menandatangani perjanjian kerja sama untuk Section 5 – Cargo Handling Services di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) pada 24 September 2026.

Perjanjian ini menandai penguatan kemitraan antara kedua perusahaan dalam mendukung operasional kargo udara internasional di Indonesia.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Gapura Angkasa akan menyediakan layanan penanganan kargo bagi Turkish Cargo sesuai dengan ruang lingkup layanan, prosedur, dan standar operasional yang telah disepakati bersama.

Penyediaan layanan di CGK dan DPS memiliki nilai strategis, mengingat kedua bandara merupakan gerbang utama penerbangan internasional di Indonesia.

Layanan kargo di kedua lokasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional Turkish Cargo sekaligus berkontribusi pada penguatan konektivitas kargo udara internasional dan jaringan logistik.

Baca Juga: Angkasa Pura Indonesia Berkomitmen Jaga Kelancaran Operasional Penerbangan Haji

Kemitraan dengan Turkish Cargo turut memperluas portofolio layanan Cargo Terminal Operator (CTO) internasional PT Gapura Angkasa.

Untuk mendukung operasional tersebut, perusahaan mengandalkan jaringan operasional, tenaga kerja berpengalaman, serta kapabilitas di bidang ground handling dan cargo handling, dengan tetap berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, kualitas layanan, serta kepatuhan terhadap standar operasional penerbangan yang berlaku.