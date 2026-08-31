Gara-Gara Ini, Reza Arap Siap Tempuh Jalur Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Reza Oktovian alias Reza Arap siap menempuh jalur hukum terhadap pelaku yang membajak dan menyebarkan materi film yang disutradarainya, Harusnya Horror di media sosial.

Melalui pernyataan resmi, dia mengungkapkan salah satu yang akan mendapat somasi yakni akun X @patriarkibasi.

Akun tersebut sebelumnya turut menyebarkan rekaman film Harusnya Horror yang sedang tayang di bioskop, sembari mengunggah ucapan bernada hinaan.

“Mengunggah spoiler dan pembajakan secara sadar, ketik caption dengan bernada hinaan secara sadar, bahkan setelahnya bilang terima kasih karena tweet-nya jadi ramai. Saya akan menempuh jalur hukum, dan melayangkan somasi terhadap akun X @patriarkibasi,” ungkap Reza Arap.

“Di luar dari pembajakan, dia tertawa dan menghina tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dia tidak tahu seberapa sakral adegan yang dia unggah, dan yang saya lakukan di adegan tersebut tidak berdasarkan apapun, selain karena saya sering melakukan itu ke almarhumah Lula Lahfah,” sambungnya.

Sebelumnya, rumah produksi Ess Jay Pictures juga telah menegaskan imbauan pelarangan pembajakan dengan merekam layar bioskop dan mengunggah potongan adegan film ke media sosial.

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Seluruh pelaku pembajakan akan dihadapkan dengan jalur hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang telah merugikan.

Harusnya Horror menjadi debut akting layar lebar bagi seluruh member AAAClan: George Tierson (Jot), Yukatheo Glen Widjaja (Yuka), Garry Andriawan Ang (Garry), Teguh Prakoso (Tepe), Aldy Renaldy (Aloy), Ariyanto (Ibot), Niko Junius (Niko), dan Bravyson (Vicong).