Gara-gara Ini, Tiara Andini Dikabarkan Pacaran dengan Whisnu Santika

jpnn.com, JAKARTA - Produser musik sekaligus DJ Whisnu Santika dikabarkan tengah berpacaran dengan penyanyi Tiara Andini.

Kabar tersebut beredar setelah kedua musisi tersebut kerap membagikan momen bersama di media sosial belakangan ini.

Terbaru, Whisnu Santika mengunggah foto bersama Tiara Andini yang merayakan ulang tahun ke-25 pada Rabu (23/9).

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“HBD gen ji Jemberku @tiaraandini,” tulis Whisnu Santika.

Momen kebersamaan Whisnu Santika dan Tiara Andini itu langsung menuai komentar dari netizen.

Banyak penggemar yang berasumsi bahwa sejoli tersebut sedang menjalin hubungan asmara alias pacaran.

Sebab, beberapa waktu lalu Tiara Andini dan Whisnu Santika juga sempat membuat konten bareng.

Salah satunya ketika Tiara Andini mengunggah video bersama Whisnu Santika melalui akun TikTok miliknya pada Juni 2026. Video tersebut mendapat jutaan penayangan dan memancing warganet mempertanyakan hubungan keduanya.