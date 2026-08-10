Gara-gara Ketok Mejik, Ersya Aurelia Sering Ditanya Soal Ananta Rispo

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ersya Aurelia menceritakan pengalaman terlibat dalam film terbaru yang bertitel Ketok Mejik.

Berperan sebagai Resita, dia mengaku tidak mengalami kesulitan membangun chemistry dengan Ananta Rispo yang merupakan pemeran utama.

"Sejujurnya tidak sulit sama sekali sih. Aku merasa ya dari awal bertemu, dari reading itu sudah lancar-lancar saja sampai ke syuting. Sering mengobrol di balik layar,” kata Ersya Aurelia di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu (9/8).

Pemeran berusia 26 tahun itu sempat mendapatkan banyak pertanyaan mengenai kemampuan Ananta Rispo bermain drama.

Menurutnya, banyak orang penasaran apakah Ananta Rispo yang terkenal sebagai komedian absurd bisa berakting dengan baik.

"Sepanjang roadshow kemarin banyak banget yang tanya, ‘Rispo itu kan absurd banget, bisa enggak sih dia main drama?’ Kan pada tanya kayak gitu, tetapi aku bilang enggak sih, aku fine-fine saja, enggak ada kesulitan,” tegas Ersya Aurelia.

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Baginya, karakter Rispo yang dikenal dengan gaya komedi yang absurd tidak menjadi hambatan ketika keduanya harus membangun hubungan antarkarakter dalam film.

Ersya Aurelia dan Ananta Rispo bahkan akrab dalam banyak hal, hingga bercanda mengenai kesamaan zodiak yang membuat proses kerja berjalan lancar.