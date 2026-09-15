Gara-gara Konten Ini, Maudy Ayunda Menuai Kritik Netizen

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda tengah menjadi sorotan setelah konten miliknya di YouTube mengenai mindfulness kembali ramai diperbincangkan netizen.

Konten bertajuk Mindfulness in the Age of Bad News tersebut sebenarnya telah diunggah di kanal YouTube Maudy Ayunda pada 21 Agustus 2026. Namun, video itu kembali viral dan menuai kritik setelah dibahas luas di media sosial.

Dalam video tersebut, pelantun Perahu Kertas itu membahas pengalamannya menghadapi berbagai kabar buruk yang muncul setiap hari.

Dia mengaku sempat merasa kewalahan, tidak berdaya, menangis, hingga marah ketika harus memproses banyak persoalan yang terjadi dalam waktu bersamaan.

Maudy Ayunda kemudian membagikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dengan menerapkan mindfulness.

Menurutnya, seseorang tetap bisa peduli terhadap berbagai persoalan yang terjadi tanpa harus membiarkan arus informasi negatif terus memengaruhi kondisi mental.

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Namun, pembahasan tersebut justru mendapat respons berbeda dari sejumlah netizen. Selebritas berusia 31 tahun tersebut dinilai kurang peka terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Salah satu netizen, @kartikasihombing9232, mengaku kesal setelah menyaksikan video tersebut. Dia menilai Maudy Ayunda kurang memahami bahwa hal-hal yang disebut sebagai bad news merupakan realitas kehidupan bagi sebagian orang.