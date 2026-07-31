Gara-gara Lafa Pratomo, Feby Putri dan Matter Mos Akhirnya Berkolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Feby Putri berkolaborasi dengan Matter Mos dalam lagu berjudul Seperti Angka 8.

Lagu tersebut merupakan bagian dari mini album Garis Tegak milik produser musik Lafa Pratomo.

Adapun Feby Putri dan Matter Mos menghadirkan lagu yang mengusung makna resiliensi.

Pada Seperti Angka 8, pengalaman bertahan hidup menjadi titik temu antara Feby Putri dan Matter Mos.

Bagi Feby Putri, kebertahanan berangkat dari pengalaman merantau ke Jakarta. Jalan hidup yang semula terasa menjauh dari tujuan justru membawanya bertemu dengan pasangan hidup yang kini menjadi tempatnya bertumbuh bersama.

"Saat pertama kali merantau ke Jakarta, aku merasa berjalan sendirian menuju tujuan yang kupikir sudah jelas. Ternyata aku harus melewati banyak jalan lain dulu hanya untuk bertahan hidup. Di perjalanan itu aku bertemu seseorang yang kemudian menemaniku hingga akhirnya kami jatuh hati dan menikah. Bertahun-tahun bersama, rasanya kami sudah mengenal bagaimana kehidupan bisa sangat goyah. Tapi kami percaya semuanya akan baik-baik saja, selama kami tetap saling membersamai," kata Feby Putri di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (30/7).

Sementara itu, Matter Mos, rapper dan penulis lagu yang juga terlibat dalam Seperti Angka 8, memaknai resiliensi sebagai kemampuan untuk tetap berpijak pada nilai dan orang-orang yang menjadi poros kehidupan.

"Resiliensi buat gue adalah posisi di mana kita berada. Kita memahami bahwa kita punya poros yang membuat kita terus berjuang. Di lagu ini, kami menerjemahkannya menjadi pemahaman bahwa sekarang pasangan kitalah yang menjadi akar yang membuat kita tetap bertahan. Resiliensi bisa hadir lewat komitmen," tutur Matter Mos.