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Gara-Gara Marc Marquez, Valentino Rossi Sempat Minta Kelahiran Putrinya Ditunda

Gara-Gara Marc Marquez, Valentino Rossi Sempat Minta Kelahiran Putrinya Ditunda
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Legenda balap MotoGP Valentino Rossi (kedua dari kiri). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Perseteruan Valentino Rossi dan Marc Marquez ternyata masih menyimpan cerita unik, bahkan sampai menyentuh kehidupan pribadi The Doctor.

Rossi pernah berkelakar meminta pasangannya menahan kelahiran putri mereka hanya karena tidak ingin sang anak memiliki tanggal lahir yang sama dengan rival lamanya.

Dalam sebuah wawancara, legenda balap dunia itu mengaku sempat khawatir putrinya, Giulietta, lahir pada 17 Februari, bertepatan dengan hari ulang tahun Marquez.

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"Ketika itu, ada kemungkinan Giulietta lahir pada tanggal yang sama dengan Marquez," ujar Rossi.

Rossi Sampai Minta Kelahiran Putrinya Ditunda

Rossi bahkan menceritakan candaan yang disampaikan kepada pasangannya ketika perkiraan kelahiran Giulietta semakin dekat.

"Saya sempat memintanya untuk tidak melakukan apa pun selama sehari. Intinya, kami harus berusaha agar kelahiran Giulietta tidak terjadi tepat pada tanggal tersebut," imbuhnya.

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Pada akhirnya, Giulietta lahir pada 4 Maret, bukan 17 Februari seperti tanggal yang sempat dikhawatirkan Rossi.

Cerita tersebut menjadi salah satu bukti bahwa rivalitas dengan Marquez masih menjadi bahan pembicaraan menarik bagi juara dunia MotoGP tujuh kali itu.

Perseteruan Valentino Rossi dan Marc Marquez ternyata masih menyimpan cerita unik, bahkan sampai menyentuh kehidupan pribadi The Doctor.

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