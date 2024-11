Gara-gara Masa Lalu, Aruma Disebut Relationship Goals oleh Netizen

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aruma ternyata memiliki perjalanan kisah cinta yang manis hingga disebut ‘relationship goals’ oleh netizen.

Perjalanan tersebut dimulai ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah SMA.

Aruma kerap membagikan beberapa video di media sosial, menampilkan footage menarik khas anak muda ketika pacaran.

"Aku bikin video, terus jadi viral," kata Aruma, Jumat (8/11).

Video buatan Aruma ternyata meluas begitu cepat, hingga dibagikan oleh beberapa akun besar yang menampilkan kisah cinta anak muda, seperti akun Official Rindu dan Which Is Kidding.

Sempat viral pada 2020, video tersebut berisi kebersamaan yang diabadikan dalam berbagai kegiatan, mulai dari video call hingga mendatangi festival musik bersama.

Namun, kenangan manis tersebut hanya tersimpan sebagai memori yang dapat dinikmati ketika perasaannya sudah tidak lagi sama.

"Kami sekarang sudah jadi teman saja. Kalau dahulu sempat bikin baper, kini bisa jadi bahan nostalgia yang menarik," jelas Aruma.