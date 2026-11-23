jpnn.com - BANDUNG - Kemenangan dramatis yang diraih Persib Bandung dari Bali United pada pekan ke-10 membuat klasemen Super League, khususnya papan atas (Top 6) jadi kian membara.

Persib meraih tiga poin berkat kemenangan 2-1 dari Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/11) malam.

Si Maung menang comeback alias tertinggal lebih dahulu.

Bali United yang bermain lebih agresif ketimbang Persib selama 60 menit, unggul melalui Marko Dugandzic pada menit ke-66.

Namun, Persib seperti baru bermain bola sejak tertinggal 0-1 itu.

Tuan rumah membalikkan keadaan hanya dalam tempo singkat melalui gol penyama kedudukan Mariano Peralta pada menit ke-79 dan gol penentu kemenangan Luka Menalo di menit ke-82.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic membuka kunci kemenangan pasukannya: atmosfer pertandingan.

Dia menilai suasana di stadion dan tontonan menarik di lapangan, membuat timnya terbangun dan tak mau kalah.