Gara-Gara Persib Klasemen Super League Jadi Sepanas Ini
jpnn.com - BANDUNG - Kemenangan dramatis yang diraih Persib Bandung dari Bali United pada pekan ke-10 membuat klasemen Super League, khususnya papan atas (Top 6) jadi kian membara.
Persib meraih tiga poin berkat kemenangan 2-1 dari Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/11) malam.
Si Maung menang comeback alias tertinggal lebih dahulu.
Bali United yang bermain lebih agresif ketimbang Persib selama 60 menit, unggul melalui Marko Dugandzic pada menit ke-66.
Namun, Persib seperti baru bermain bola sejak tertinggal 0-1 itu.
Tuan rumah membalikkan keadaan hanya dalam tempo singkat melalui gol penyama kedudukan Mariano Peralta pada menit ke-79 dan gol penentu kemenangan Luka Menalo di menit ke-82.
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic membuka kunci kemenangan pasukannya: atmosfer pertandingan.
Dia menilai suasana di stadion dan tontonan menarik di lapangan, membuat timnya terbangun dan tak mau kalah.
Cek di sini hasil lengkap pekan ke-10, jadwal tunda pekan ke-6, laga di pekan ke-11, dan klasemen Super League.
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