Gara-Gara Putus Pertemanan, Remaja ini Bunuh Teman Sendiri di Eks Kampung Gajah

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap Y dan AP, pelaku pembunuhan seorang pelajar ZAAQ (14 tahun) di Eks Kampung Gajah, Jalan Sersan Bajuri, Kampung Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat (13/2).

Keduanya tega menghabisi nyawa bocah 14 tahun itu hanya gegara hubungan pertemanan yang diakhiri. Y dan AP diketahui juga masih di bawah umur.

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurullah Adi Putra mengatakan korban dengan pelaku sudah saling mengenal. Pertemanan keduanya berjalan lancar saat tinggal di Garut, sampai akhirnya korban pindah ke Bandung dan memutuskan untuk mengakhiri pertemanan tersebut.

"Motifnya secara garis besar yang bisa disampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban. Di mana korban memberikan pernyataan sikap, di mana untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku," kata Niko dalam press release di Mapolres Cimahi, Minggu (15/2).

Pelaku YA yang tidak terima kemudian merencanakan pembunuhan dengan menyusul korban ke Bandung.

Niko menjelaskan, tersangka YA mengajak rekannya, AP, untuk menemaninya ke Bandung untuk menemui korban. Sampai pada Jumat sore, kedua tersangka bertemu dengan korban yang baru pulang sekolah di SMPN 26 Bandung.

YA dan AP lalu menjebak korban untuk berbincang di bekas objek wisata yang sudah tutup yakni Kampung Gajah, yang terletak di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

"Saat tiba di lokasi, karena di depan Eks Kampung Gajah masih terlalu ramai, akhirnya pelaku YA selaku eksekutor mengajak korban masuk lebih dalam. Untuk pelaku AP sengaja nunggu di depan, nunggu motor dan melihat situasi sekitar," jelasnya.