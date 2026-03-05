Garage Day Surabaya 2026 Salurkan Bantuan untuk 7.250 Keluarga Prasejahtera

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kembali menggelar program berbagi melalui kegiatan Garage Day 2026.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan, kegiatan sosial tersebut menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi partisipasi maupun jumlah bantuan yang disalurkan.

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, sebanyak 7.250 keluarga prasejahtera menjadi penerima manfaat tahun ini.

Angka tersebut meningkat cukup besar dibandingkan pelaksanaan tahun 2025 yang menjangkau sekitar 5 ribu keluarga.



Tak hanya dari jumlah penerima, volume bantuan yang dihimpun juga mengalami peningkatan.

Total sebanyak 38.163 item barang layak pakai dan kebutuhan pokok berhasil dikumpulkan melalui kolaborasi berbagai pihak.



Setiap keluarga menerima lima jenis barang yang telah dikemas dalam paket bantuan, mulai dari makanan dan minuman seperti roti kaleng dan sirup, pakaian, hingga paket sembako yang terdiri atas beras, minyak goreng, gula, dan mi instan.

Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai kebutuhan lain seperti mukena, peralatan dapur, hingga barang elektronik yang disalurkan berdasarkan kategori kebutuhan penerima.



Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan Garage Day tidak sekadar kegiatan berbagi bantuan, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dia menyebut program yang digagas Pemkot Surabaya bersama GOW ini telah konsisten diselenggarakan setiap Ramadan selama empat tahun terakhir.



"Kami mengajak siapa pun yang memiliki rezeki lebih untuk turut berbagi. Tahun ini terkumpul bantuan untuk 7.250 penerima, dengan total sekitar 38.163 item barang. Setiap orang menerima lima item kebutuhan pokok,” kata Wali Kota Eri saat membuka Garage Day di Kantor GOW Surabaya, Senin (2/3).



Wali Kota Eri menekankan kekuatan Surabaya tidak hanya terletak pada pembangunan fisik maupun infrastruktur, tetapi juga pada semangat solidaritas dan kepedulian sosial yang tumbuh di tengah masyarakatnya.

Dia mengapresiasi warga Surabaya yang secara sukarela ikut berkontribusi dalam kegiatan berbagi.



"Ini menunjukkan Surabaya terus menumbuhkan semangat berbagi. Tanpa perlu diminta atau disebutkan namanya, masyarakat sudah dengan kesadaran sendiri ikut menyumbang. Matur nuwun (terima kasih), warga Surabaya, yang telah memahami pentingnya berbagi. Jika kita konsisten menebar kebaikan, masyarakat akan memahami maksudnya," tuturnya.



Pelaksanaan Garage Day juga menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.