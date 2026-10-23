Garap Trilogi Musik & Visual Dan Bila Esok, Chandra Satria Gandeng Sheila Majid hingga Tohpati

jpnn.com, JAKARTA - Chandra Satria kembali menyapa para penikmat musik melalui karya terbarunya yang diberi tajuk Dan Bila Esok, sebuah trilogi musik dan visual yang mempertemukan musik, karakter, serta bercerita dalam satu rangkaian karya.

Baginya, musik tak pernah hanya tentang suara. Pengalamannya selama puluhan tahun di atas panggung membuatnya percaya bahwa sebuah lagu dapat menjadi pintu masuk menuju sebuah cerita.

"Saya selalu percaya bahwa lagu itu punya cerita. Setelah sekian lama berada di dunia musik dan pertunjukan, saya ingin membawa cerita tersebut lebih jauh. Bukan hanya didengar, tetapi juga bisa dilihat, dirasakan, dan diikuti perjalanannya," ujar Chandra Satria.

Adapun 'Dan Bila Esok' hadir sebagai sebuah trilogi yang terdiri dari 'Saat Denganmu', 'Dan', dan 'Pilihan'.

Chandra menyusunnya sebagai bagian dari sebuah perjalanan cerita yang kemudian dikembangkan ke dalam rangkaian musik video yang saling terhubung.

Trilogi itu dibuka lewat lagu 'Saat Denganmu', yang menandai momen reuni kolaborasi Chandra bersama diva kenamaan Sheila Majid, setelah berduet dalam lagu 'Ingatlah Diriku' pada tahun 2009 lalu.

Karya tersebut mendapatkan sentuhan aransemen dari Tohpati dan orkestrasi Budapest Scoring Orchestra, menghadirkan warna musikal yang megah sekaligus emosional.

Perjalanan kemudian berlanjut melalui 'Dan', interpretasi Chandra terhadap karya ciptaan Eross Candra yang sebelumnya dikenal luas melalui Sheila on 7.