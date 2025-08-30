Garasi.id: Beli Mobil Bekas Kini Bisa Lebih Pasti, Bukan Sekadar Tebakan

jpnn.com, JAKARTA - Garasi.id tengah merayakan ulang tahunnya ke?8 dengan menghadirkan promo spesial berupa diskon hingga Rp?800.000 untuk berbagai layanan otomotif seperti servis berkala, ganti oli, tune?up, servis mesin, spooring balancing, perawatan AC, hingga layanan home service.

Promo ini berlaku di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur selama periode 15 Agustus hingga 15 September 2025, dan dapat digunakan maksimal dua kali transaksi per akun.

Momen ini juga menjadi tonggak penting dalam delapan tahun transformasi Garasi.id sebagai platform otomotif digital yang terus mengedepankan inovasi dalam kemudahan layanan, transparansi harga, dan kenyamanan pelanggan.

Garasi.id terus memperluas layanan digital terintegrasi yang mendukung kebutuhan masyarakat modern dalam merawat dan memiliki kendaraan pribadi secara lebih cerdas.

Salah satu solusi unggulan yang makin relevan hari ini adalah layanan Inspeksi Mobil Garasi.id.

Membeli mobil bekas sering kali menjadi pilihan cerdas bagi banyak orang.

Namun di balik harga yang lebih terjangkau, tersimpan satu pertanyaan besar yaitu, “Apakah kondisi mobilnya benar-benar seperti yang terlihat?”

Faktanya, banyak calon pembeli masih mengandalkan feeling, rekomendasi teman, atau penilaian sekilas saat menentukan pilihan.