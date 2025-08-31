Garasiid Berinovasi dengan Meluncurkan Layanan Asisten Darurat 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - Menandai delapan tahun transformasi Garasi.id sebagai platform otomotif digital yang terus mengedepankan inovasi, perusahaan meluncurkan layanan Asisten Darurat (ASDAR).

Layanan itu adalah inisiatif untuk memberikan rasa aman bagi setiap pengguna kendaraan pribadi.

Tak ada yang lebih penting bagi seorang pengemudi selain rasa aman, apalagi saat bepergian bersama keluarga.

Entah itu menjemput anak sekolah, pulang kampung bersama orang tua, atau mengantar anggota keluarga ke rumah sakit, ketenangan selama perjalanan menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar.

Garasi.id memahami betapa berharganya rasa tenang dan melalui layanan Asisten Darurat 24/7, Garasi.id ingin menghadirkan dukungan nyata bagi siapa pun yang mengandalkan kendaraan pribadi dalam kesehariannya.

Layanan ASDAR hadir untuk memberi pertolongan langsung ketika hal tak terduga terjadi di jalan, seperti mobil mogok, ban bocor, aki mati, kehabisan BBM, atau kunci tertinggal.

Cukup satu klik, bantuan datang. Pengguna tidak perlu panik dan bingung lagi.

“Kami percaya, keamanan bukan hanya soal kendaraan, tapi juga soal perasaan. Dengan adanya layanan ini, pengguna bisa merasa lebih tenang karena tahu ada tim profesional yang siap membantu kapan saja, di mana saja,” ungkap CEO Garasi.id Ardyanto Alam dalam keterangannya, Minggu (31/8).