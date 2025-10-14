menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Garasi.id Hadirkan Layanan Asisten Darurat 24/7, Jawaban Atas Kebutuhan Nyata Pengemudi Indonesia

Garasi.id menghadirkan layanan Asisten Darurat 24/7, sebuah solusi untuk memberikan rasa tenang dan perlindungan nyata bagi para pengemudi Indonesia. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Setiap hari, lebih dari 3,5 juta kendaraan melintasi jaringan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group sepanjang tahun 2023, naik sekitar 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Volume harian ini mencerminkan tingginya aktivitas lalu lintas, tidak hanya selama periode mudik, melainkan sepanjang tahun.

Lonjakan mobilitas juga tampak setiap libur panjang seperti Tahun Baru atau Iduladha.

Misalnya, Tol Trans-Jawa mencatat hampir 183.728 kendaraan dalam satu hari menjelang libur Natal - Tahun Baru 2024/2025, meningkat sekitar 10,9% dari hari normal sebelumnya.

Di tengah volume arus lalu lintas yang besar tersebut, risiko kerusakan teknis kendaraan tetap nyata, mulai dari aki soak, mesin mati, ban bocor, hingga kondisi darurat seperti kunci tertinggal atau kehabisan BBM di lokasi yang jauh dari pusat layanan.

Kendala ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga menimbulkan kecemasan, terutama jika terjadi saat malam hari, saat hujan atau ketika membawa keluarga.

Memahami keresahan ini, Garasi.id menghadirkan layanan Asisten Darurat 24/7, sebuah solusi yang dirancang untuk memberikan rasa tenang dan perlindungan nyata bagi para pengemudi di Indonesia dalam menghadapi kondisi tak terduga di jalan.

Layanan ini mencakup berbagai bantuan langsung di lokasi, seperti derek kendaraan, pengantaran BBM, jumper aki, penggantian ban, hingga bantuan untuk kunci yang tertinggal.

