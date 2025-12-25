menu
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Garda Revolusi Islam Iran Rampas 4 Liter BBM dari Kapal Tanker di Teluk Persia

Garda Revolusi Islam Iran Rampas 4 Liter BBM dari Kapal Tanker di Teluk Persia

Garda Revolusi Islam Iran Rampas 4 Liter BBM dari Kapal Tanker di Teluk Persia
Ilustrasi - Pemandangan di Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Fatemeh Bahrami - Anadolu Agency/py

jpnn.com, TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyita sebuah kapal tanker berawak asing yang membawa 4 juta liter bahan bakar minyak (BBM) selundupan di Teluk Persia, kata Komandan Angkatan Laut IRGC Abbas Gholamshahi.

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan pihaknya mendeteksi aktivitas mencurigakan saat berpatroli rutin di Teluk Persia.

Kapal-kapal kecil telah memindahkan sekitar 4 juta liter BBM ke kapal yang lebih besar di Teluk Persia.

Enam belas awak kapal asing ditahan dalam operasi tersebut.

Menurut Gholamshahi, BBM selundupan itu akan disita berdasarkan hukum Iran, sementara kasusnya telah dilimpahkan ke lembaga peradilan untuk ditindaklanjuti.

Ia menambahkan penyelidikan juga telah dimulai untuk mengungkap jaringan penyelundupan pemilik kapal tanker yang disita itu.??????? (ant/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
