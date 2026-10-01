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Garuda eSIM Permudah Akses Internet di Lebih 160 Negara

Garuda eSIM Permudah Akses Internet di Lebih 160 Negara
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Garuda Indonesia dan Yoowifi meluncurkan Garuda eSIM untuk memudahkan akses internet di lebih dari 160 negara. Foto: GI

jpnn.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Yoowifi Indonesia meluncurkan Garuda eSIM sebagai layanan konektivitas digital bagi penumpang yang bepergian ke luar negeri.

Layanan ini memungkinkan pelanggan menyiapkan akses internet di lebih dari 160 negara tanpa harus mengganti kartu SIM fisik.

Garuda eSIM dapat dibeli melalui situs web Garuda Indonesia, garuda.yoowifi.com, aplikasi FlyGaruda, atau aplikasi Garuda eSIM. Pelanggan dapat memilih paket data berdasarkan destinasi, durasi perjalanan, dan kebutuhan penggunaan selama berada di luar negeri.

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Direktur Teknik sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Niaga Garuda Indonesia, Mukhtaris, mengatakan kehadiran Garuda eSIM merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas manfaat layanan melalui kolaborasi dengan mitra strategis.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan transformasi digital Garuda Indonesia untuk memberikan kemudahan pada setiap tahapan perjalanan.

"Seiring berkembangnya kebutuhan perjalanan, kami terus beradaptasi dan memperluas layanan yang membantu penumpang mempersiapkan perjalanannya dengan lebih praktis, termasuk kebutuhan untuk tetap terhubung di negara tujuan,” ujar Mukhtaris.

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Menurut Mukhtaris, akses internet menjadi salah satu kebutuhan penumpang untuk mendukung berbagai aktivitas selama perjalanan, mulai dari mengakses transportasi dan mencari informasi destinasi hingga berkomunikasi dengan keluarga.

Garuda eSIM memungkinkan kebutuhan konektivitas tersebut dipersiapkan sebelum keberangkatan.

Garuda Indonesia dan Yoowifi meluncurkan Garuda eSIM untuk memudahkan akses internet di lebih dari 160 negara.

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