Garuda Institute Dukung Bareskrim Usut Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Kasus penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menguji komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi kepresidenan. Kasus ini menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.

Garuda Institute mendukung langkah Bareskrim Polri yang menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Bareskrim menyangkakan para tersangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Bareskrim juga menyangkakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, serta Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun.

Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas menilai langkah Bareskrim menunjukkan hukum berlaku bagi siapa pun. Jabatan, pangkat, dan pengaruh politik tidak boleh melindungi seseorang dari proses hukum.

Alexander menegaskan perkara ini bukan sekadar persoalan teknis penyadapan ilegal. Perkara ini menyangkut pelanggaran serius terhadap hak privasi, keamanan informasi, perlindungan kepala negara, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya kira Bareskrim Polri sudah berada di jalur yang tepat. Kami mendukung agar perkara ini diusut secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses hukum hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis di institusi negara,” ujar Alexander Waas dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Prof Henry Indraguna Sebut Penyadapan Presiden Kejahatan Konstitusi

Alexander mendesak Bareskrim mengusut kasus ini sampai ke akar persoalan. Bareskrim harus mengungkap cara pelaku melakukan penyadapan, perangkat dan infrastruktur yang pelaku gunakan, pihak yang memberi perintah, motif pelaku, serta pihak lain yang terlibat atau memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Jika ada aktor intelektual, pihak yang memerintahkan, mendanai, memfasilitasi, atau pihak lain yang memiliki keterlibatan, semuanya harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.