Garuda Institute Dukung Pembenahan BUMN, Efisiensi Harus Berpihak Kepentingan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Institute menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak efisien, merugi, dan tidak memberikan kontribusi optimal bagi negara.

Penataan tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara, meningkatkan produktivitas, serta memastikan aset negara dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menargetkan penutupan hingga 700 BUMN sampai akhir Desember 2026.

Target tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas mengatakan pembenahan BUMN merupakan langkah strategis untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak efisien dan berpotensi terus membebani keuangan negara.

"Penataan BUMN yang tidak sehat merupakan bagian penting dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara sehingga keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Alexander dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

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Dia merujuk pada data yang menyebutkan bahwa sebanyak 364 perusahaan telah ditutup, dikonsolidasikan, atau dirampingkan dari total 1.074 BUMN.

Dengan target penutupan hingga 700 perusahaan, pemerintah perlu memastikan proses penataan berikutnya dilaksanakan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kondisi keuangan, hingga kontribusi setiap perusahaan terhadap perekonomian nasional.