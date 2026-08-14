Garuda Institute Puji Langkah Imigrasi Lindungi WNI dari TPPO
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Penerbitan sebanyak 2,28 juta paspor serta penolakan terhadap 9.394 permohonan paspor yang terindikasi berpotensi disalahgunakan merupakan capaian penting dalam memperkuat fungsi pelayanan sekaligus pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).
Menurut Alexander, angka penolakan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif berkurangnya penerimaan negara.
Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa fungsi keimigrasian telah dijalankan secara lebih substantif - tidak hanya memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), serta keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
“Apa yang dilakukan Dirjen Imigrasi, yang memandang imigrasi bukan sekadar mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah wujud nyata pelindungan kepada WNI agar tidak menjadi korban TPPO, penyelundupan manusia, maupun pekerja migran non-prosedural,” tegas Alexander dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Dia menilai pendekatan tersebut penting karena proses penerbitan paspor merupakan salah satu pintu awal yang dapat digunakan negara untuk mengidentifikasi potensi keberangkatan WNI yang berisiko.
"Jangan sampai setelah WNI berangkat, kemudian menghadapi persoalan hukum, eksploitasi, atau menjadi korban perdagangan orang, pemerintah baru melakukan penanganan. Jadi apa yang dilakukan Ditjen Imigrasi saat ini sudah tepat,” ujarnya.
Alexander juga menyoroti besarnya kontribusi Ditjen Imigrasi terhadap penerimaan negara.
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gempa M 7,4 Kolombia, Kemlu Pastikan Semua WNI Aman
- Berkas Tersangka Anak Kasus Santri Terbakar Dilimpahkan ke Jaksa
- Legislator dan Praktisi Sebut Kasus TPPO 4 Warga Jakut Hanya Puncak Gunung Es
- BPK Dorong Kebijakan Visa Selektif untuk Perkuat Kedaulatan Indonesia
- KPK Temukan SGD 8.500 di Ruang Kepala Kantor Imigrasi Jaksel
- Lepas dari Jerat TPPO di Libya, 3 Wanita WNI Akhirnya Kembali ke Bumi Pertiwi