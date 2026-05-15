Garuda Resmikan Dapur MBG Baru di Karawang, Gandeng Para Ibu Rumah Tangga

jpnn.com, KARAWANG - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar didampingi Heikal Safar, Ketua Umum Gema Bela Negara melakukan kunjungan kerja ke Dapur MBG Karawang, Kelurahan Kutaampel, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan kunjungan itu untuk memastikan kesiapan beroperasinya dapur MBG Karawang miliknya dalam menyajikan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak sekolah.

Setelah diresmikan secara langsung oleh Menteri Agama RI Prof DR Nazaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Letjen TNI ( Purn) Lodewyk Pusung.

Turut hadir tamu kehormatan dalam peresmian Dapur MBG Karawang itu di antaranya Dewan Pembina Masjid Kubah Emas Depok Jawa Barat, R. Achmad Juniawan, dan Yoyok serta Dewan Pembina Yayasan Garuda Biru Sigit Hendarso Danuri.

Acara Peresmian Dapur MBG Kerawang tersebut digelar sejak pagi hari hingga sore berjalan dengan penuh hikmat dan kekeluargaan.

Kegiatan itu diawali dengan pemberian santunan berupa sembako dan uang tunai kepada lebih dari 2000 orang kaum duafa dan anak yatim warga setempat serta termasuk 50 orang pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Nofalia mengatakan kunjungan kerja ke Dapur MBG Karawang ini merupakan langkah nyata Gerakan Dapur Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia secara nyata.

Menurutnya, dapur MBG ini melibatkan ibu - ibu rumah tangga untuk bekerja dan berperan aktif masak memasak.