Garuda TV Gelar Juara Kelas Indonesia, Indra Bekti Jadi Host

jpnn.com, JAKARTA - Garuda TV resmi memperkenalkan program Juara Kelas Indonesia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu (21/10).

Juara Kelas Indonesia merupakan sebuah kompetisi antarsiswa Sekolah Dasar (SD) kelas 5 dari seluruh Indonesia yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, potensi, dan semangat berkompetisi di tingkat nasional.

Kegiatan perkenalan dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Riza Ul Haq, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Moch. Salim Somad, Direktur Utama Garuda TV Fahmi M. Anwari, Direktur Operasional Garuda TV Untung Pranoto, serta sejumlah narasumber yang memberikan perspektif mengenai pendidikan, pengembangan potensi anak, dan penyelenggaraan Juara Kelas Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda TV, Fahmi M. Anwari, menyampaikan bahwa Garuda TV berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya menarik bagi pemirsa, tetapi juga edukatif dan memberikan nilai positif bagi masyarakat.

“Sebagai lembaga penyiaran, Garuda TV memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan informasi dan program yang tidak hanya menarik bagi pemirsa, tetapi juga memenuhi standar penyiaran dan memberikan nilai positif bagi publik. Melalui Juara Kelas Indonesia, kami ingin menghadirkan tontonan edukatif yang dapat memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga Indonesia,” ungkap Fahmi M. Anwari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan harapan untuk peserta Juara Kelas Indonesia,

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"Diharapkan nanti adik-adik, bisa cerdas secara literasi, jago secara numerasi, kuat secara karakter. Nah, itu saya kira tiga kunci keberhasilan adik-adik mengikuti kegiatan Juara Kelas ini," jelasnya.

Juara Kelas Indonesia mengangkat tiga pilar kompetensi utama, yaitu literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.