Garudafood Bantu 1.000 Santri dan Pengasuh di 10 Ponpes

jpnn.com - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) bersama Sekolah Relawan menyalurkan bantuan kepada sekitar 1.000 santri dan pengasuh di 10 pondok pesantren yang tersebar di Jawa Barat dan Banten.

Selain untuk memperingati Hari Santri Nasional ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan inklusif bagi santri penyandang disabilitas.

Salah satu penerima bantuan adalah Pondok Pesantren Cahaya Qur’an di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menjadi tempat belajar sekaligus tinggal bagi anak-anak penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.

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Dalam kegiatan tersebut, Garudafood menyerahkan bantuan berupa paket sembako, perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung dan sajadah, serta sejumlah produk makanan. Sementara itu, sembilan pondok pesantren lainnya yang berada di Bogor, Sukabumi, Depok, dan Lebak menerima bantuan produk Garudafood.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood Dian Astriana kepada Kepala Pondok Pesantren Cahaya Qur’an Firman Sukmawirya.

"Hari Santri merupakan momentum untuk mengapresiasi semangat, ketekunan, dan kontribusi para santri dalam membangun bangsa, termasuk santri istimewa, teman-teman difabel yang terus belajar dan berkarya," ujar Dian, Senin (26/10).

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Menurutnya, kegiatan sosial tersebut tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan para santri, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

"Melalui aksi langsung ini, Garudafood ingin menghadirkan lingkungan yang inklusif, membuka kesempatan yang setara, serta mendorong para santri untuk terus berkembang dan meraih potensi terbaiknya," katanya.