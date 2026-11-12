Garudafood Bekali Ratusan Mahasiswa UGM Jadi Pemimpin Tangguh
jpnn.com - YOGYAKARTA - President Director PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Hardianto Atmadja menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif, inovasi, dan keberanian mengambil tindakan untuk menghadapi persaingan industri yang semakin ketat.
Pesan tersebut disampaikan Hardianto di hadapan lebih dari 250 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam kuliah umum Sahabat Inspirasiku 2026 di Yogyakarta, Kamis (12/11).
"Kepemimpinan tidak lahir dari jabatan, melainkan dari keberanian untuk bertindak. Di industri nyata, pemimpin dihadapkan pada situasi yang tidak selalu ideal, mulai dari perubahan perilaku konsumen, persaingan yang ketat, hingga disrupsi teknologi," ujar Hardianto.
Menurut dia, kemampuan beradaptasi menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan maupun individu agar tetap produktif dan relevan di tengah perubahan.
Dia juga memperkenalkan pola pikir Fail, Rise & Grow, yakni keberanian menghadapi kegagalan, bangkit dari tantangan, dan menjadikan pengalaman sebagai bekal pertumbuhan.
Hardianto juga turut membagikan perjalanan transformasi Garudafood yang bermula dari usaha kacang lokal di Pati, Jawa Tengah, hingga berkembang menjadi salah satu produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia.
Saat ini, Garudafood memiliki lebih dari 25 fasilitas produksi dengan jaringan distribusi yang melayani lebih dari 350 ribu pelanggan.
Produk perusahaan juga telah dipasarkan ke lebih dari 30 negara.
Garudafood membekali ratusan mahasiswa UGM agar siap menjadi pemimpin tangguh di era disrupsi.
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