Garudafood Fokus Dorong Digitalisasi UMKM Perempuan

Garudafood Fokus Dorong Digitalisasi UMKM Perempuan

Garudafood Fokus Dorong Digitalisasi UMKM Perempuan
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) menegaskan komitmennya dalam memberdayakan perempuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Foto dok. Garudafood

jpnn.com, JAKARTA - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) menegaskan komitmennya dalam memberdayakan perempuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui workshop peningkatan kapasitas di Kabupaten Garut, Jawa Barat, perusahaan ini resmi melanjutkan program inkubasi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Inisiatif itu hadir di tengah fakta bahwa 64,5 persen UMKM di Indonesia dimiliki dan dipimpin oleh perempuan, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM serta BPS. 

"Ada tantangan seperti keterbatasan akses pelatihan dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama bagi mereka," kata perwakilan Garudafood, Dian Astriana, Rabu (4/2).

Dian mengatakan Garudafood mempercepat transformasi digital bagi para anggota program Kampung Wirausaha di tahun ini.

Salah satu langkah konkretnya adalah penyediaan dukungan kasir digital untuk membantu pelaku usaha mengelola transaksi secara lebih efisien.

Upaya pemberdayaan UMKM binaan agar adaptif dan kompetitif merupakan prioritas utama perusahaan. 

"Kami memberikan pendampingan intensif, mulai dari pelatihan kewirausahaan hingga akses pasar dan permodalan untuk memperkuat ekosistem UMKM perempuan yang tangguh," ujarnya.

Garudafood fokus mendorong digitalisasi UMKM perempuan agar lebih adaptif dan kompetitif.

