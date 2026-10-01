Garudafood Paparkan Transformasi Digital dan Energi Hijau di Hadapan Mahasiswa UB

jpnn.com, JAKARTA - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk memaparkan penerapan transformasi digital dan sejumlah inisiatif keberlanjutan perusahaan dalam kuliah umum di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 350 mahasiswa lintas fakultas itu merupakan bagian dari program Sahabat Inspirasiku yang kali ini berkolaborasi dengan Trans7 Mengajar dan mengangkat tema Creativity and Leadership.

Direktur Garudafood Fransiskus Johny Soegiarto mengatakan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir membangun sistem terintegrasi dengan memanfaatkan data, otomasi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

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Menurut dia, pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan ketangguhan operasional perusahaan.

“Bagi kami, teknologi adalah alat untuk menghadirkan produktivitas, ketangkasan (agility), dan keberlanjutan bisnis,” ujar Fransiskus, Kamis (1/10).

Garudafood mencatat transformasi digital yang dilakukan selama sekitar satu dekade mencakup pembangunan sistem terintegrasi, penerapan end-to-end process excellence, pemanfaatan data dan advanced analytics, hingga otomasi dan AI.

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Di lini operasional, perusahaan antara lain menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP), smart manufacturing, platform penjualan digital, dan sistem keamanan operasi berbasis AI.

Fransiskus, yang juga merupakan alumnus Teknik Mesin UB mengatakan kemampuan digital yang dimiliki generasi muda perlu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata.