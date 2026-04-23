Garudafood Siap Bagi Dividen Rp 350 Miliar
jpnn.com - JAKARTA - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) mencatatkan kinerja impresif sepanjang tahun buku 2025.
Perusahaan makanan dan minuman (FMCG) ini membukukan laba bersih Rp 756,2 miliar.
Jumlah itu meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja positif tersebut resmi dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) di Arosa Hotel, Jakarta, Kamis (23/4).
"Pertumbuhan profitabilitas perusahaan didorong oleh kenaikan penjualan bersih 7,2 persen, mencapai Rp 13,1 triliun dari Rp 12,2 triliun pada 2024," kata Direktur Utama Garudafood Hardianto Atmadja, Kamis (23/4).
Segmen makanan dalam kemasan menjadi pilar utama pertumbuhan, dengan kontribusi mencapai 89,9 persen terhadap total penjualan.
Fokus perusahaan pada kategori produk ready to serve (RTS), biskuit, serta keju dan susu (dairy), menjadi penopang utama keberhasilan ini.
"Kami berhasil memanfaatkan momentum konsumsi domestik secara optimal. Kinerja ini adalah hasil sinergi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis," ujarnya.
- RUPST Angkat Rudy sebagai Presiden Direktur Astra
- Bank SMBC Indonesia Bagikan Dividen Rp101,11 Miliar
- Gelar RUPST, BTN Siap Perkuat Permodalan & Akselerasi Penguatan Kredit
- Dari Warung ke Truk Listrik, Strategi Hijau & Digital Garudafood Memukau Mahasiswa Undip
- RUPST BRI Setujui Dividen Tunai Rp 52,1 Triliun
- Ini Hasil RUPST dan RUPSLB WOM Finance Tahun 2026