Garudafood Siap Bagi Dividen Rp 350 Miliar

Garudafood siap bagi-bagi dividen Rp350 miliar setelah membukukan laba bersih sebesar Rp756,2 miliar, meningkat 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

jpnn.com - JAKARTA - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) mencatatkan kinerja impresif sepanjang tahun buku 2025.

Perusahaan makanan dan minuman (FMCG) ini membukukan laba bersih Rp 756,2 miliar.

Jumlah itu meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja positif tersebut resmi dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) di Arosa Hotel, Jakarta, Kamis (23/4).

"Pertumbuhan profitabilitas perusahaan didorong oleh kenaikan penjualan bersih 7,2 persen, mencapai Rp 13,1 triliun dari Rp 12,2 triliun pada 2024," kata Direktur Utama Garudafood Hardianto Atmadja, Kamis (23/4).

Segmen makanan dalam kemasan menjadi pilar utama pertumbuhan, dengan kontribusi mencapai 89,9 persen terhadap total penjualan.

Fokus perusahaan pada kategori produk ready to serve (RTS), biskuit, serta keju dan susu (dairy), menjadi penopang utama keberhasilan ini.

"Kami berhasil memanfaatkan momentum konsumsi domestik secara optimal. Kinerja ini adalah hasil sinergi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis," ujarnya.

