Garudayaksa FC Ogah Numpang Lewat, Bidik 6 Besar Super League 2026/2027
jpnn.com, JAKARTA - Garudayaksa FC tidak datang ke Super League 2026/2027 hanya untuk numpang lewat.
Sebagai pendatang baru di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, tim berjuluk Spirit of Garuda itu langsung memasang target berani: menembus 6 besar dan bersaing dengan klub-klub papan atas.
COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, menegaskan timnya tidak ingin mengambil target aman dengan sekadar menghindari degradasi.
Ambisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat mereka harus berhadapan dengan klub-klub berpengalaman di kompetisi teratas.
"Target kami jelas, kita ingin tembus di enam besar. Kami ingin bersaing dengan tim-tim papan atas. Kami tidak ingin hanya ingin target bertahan," kata Derry Hidayat.
Demi mengukur sejauh mana kekuatan tim, Garudayaksa FC menjadikan pemusatan latihan di Solo dan Yogyakarta sebagai ajang pematangan serius.
TC yang berlangsung pada 13-26 Agustus 2026 itu akan diisi latihan intensif sekaligus sejumlah pertandingan uji coba menghadapi lawan-lawan tangguh.
Garudayaksa dijadwalkan menghadapi Persipura, Borneo FC, hingga PSIM Yogyakarta. Rangkaian laga tersebut diharapkan menjadi ujian penting sebelum tim benar-benar terjun ke kerasnya persaingan Super League.
Garudayaksa FC menargetkan finish di enam besar Super League 2026/2027. Meski jadi pendatang baru, Garudayaksa tak mau hanya numpang lewat.
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