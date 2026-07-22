Garudayaksa FC Perkenalkan Pelatih Baru, Siap Jadi Kuda Hitam Super League?
jpnn.com - Garudayaksa FC akhirnya mengakhiri teka-teki soal kursi pelatih dengan menunjuk Milos Joksic sebagai pelatih kepala untuk mengarungi Super League 2026/2027.
Pelatih asal Serbia itu menjadi pilihan tim promosi tersebut untuk memimpin skuad pada musim debut mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Manajemen membawa pelatih berpengalaman yang telah malang melintang di Serbia dan Thailand dengan harapan mampu mengangkat performa tim sejak musim pertamanya.
Pelatih berusia 58 tahun itu terakhir menangani Uthai Thani di Liga 1 Thailand.
Berbekal pengalaman tersebut, Garudayaksa yakin Milos mampu membangun tim yang disiplin, kompetitif, dan memiliki mental bertanding yang kuat saat menghadapi klub-klub elite Indonesia.
Melalui akun Instagram resminya, Garudayaksa FC menyampaikan optimisme besar terhadap pelatih anyar mereka.
"Di balik setiap tim yang sukses terdapat seorang pemimpin yang menyatukan orang-orang dengan tujuan dan keyakinan," tulis pihak klub.
Selain memperkenalkan pelatih baru, Garudayaksa juga memasang target realistis pada musim debutnya di Super League.
Tim promosi Super League Garudayaksa memperkenalkan pelatih baru Milos Joksic. Kehadiran pelatih Serbia itu diharapkan membawa Garudayaksa jadi tim kompetitif.
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