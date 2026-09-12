Garudayaksa FC Tumbang di Kandang, Milos Soroti 2 Masalah Besar
jpnn.com - Garudayaksa FC mendapat pukulan telak saat menjalani laga kandang perdana di Super League 2026/2027.
Bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (11/9) sore WIB, Garudayaksa dibuat tak berkutik oleh Persik Kediri.
Tuan rumah menyerah 0-2. Dua gol Persik seluruhnya diborong Jose Rodriguez melalui aksi brace pada menit ke-11 dan 76'.
Namun, kekalahan bukan satu-satunya catatan pahit yang harus ditelan Garudayaksa. Lini serang mereka benar-benar mandul sepanjang pertandingan.
Garudayaksa tidak mampu melepaskan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang Persik.
Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, tak menampik performa anak asuhnya jauh dari harapan. Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada suporter karena gagal mempersembahkan tiga poin dalam laga kandang pertama.
"Ini hasil penampilan yang tidak baik bagi kami. Kami mengakui keunggulan Persik, dan selamat atas kemenangannya. Banyak evaluasi yang harus dilakukan untuk pertandingan berikutnya," ujar Milos Joksic dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Milos mengungkapkan, persoalan Garudayaksa sudah terlihat sejak babak pertama. Strategi yang disiapkan tidak berjalan sesuai rencana sehingga Persik mampu mengambil kendali permainan.
Garudayaksa menelan kekalahan 0-2 dari Persik Kediri pada laga kandangnya. Pelatih Milos Joksic mengungkap dua masalah besar di dalam timnya.
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