Garudayaksa FC Vs Persib: 2 Bintang Maung Bandung Kembali, Teja Absen

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Persib Bandung mendapat suntikan tenaga menjelang duel melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-7 Super League di Stadion Pakansari, Bogor pada Minggu (25/10). Kick-off pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan sejumlah pemain yang sebelumnya terkendala kondisi fisik kini mulai kembali, meski Maung Bandung masih harus kehilangan beberapa nama penting.

Beckham Putra dan Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya absen karena cedera, sudah dipastikan pulih.

Keduanya berpeluang diturunkan Igor, mengingat pemain masih dihantui kelelahan setelah rentetan pertandingan.

"Tim sedang berkembang. Kami mendapatkan kembali Beckham yang kemarin hanya bermain satu menit dan kami mendapatkan kembali Ragnar," kata Igor dalam konferensi pers prapertandingan.

Selain Beckham dan Ragnar, Gakuto Notsuda yang absen cukup lama sejak awal musim, juga mulai menunjukkan perkembangan.

Baca Juga: Persib Pakai Stadion Si Jalak Harupat saat Lawan Melbourne Victory dan Kalteng FC

Igor mengatakan, pemain asal Jepang itu bakal tersedia untuk laga berikutnya, tetapi tidak pada pertandingan malam ini. Pun begitu, dengan Gakuto Mutombo yang harus menepi.

"Saya pikir Gakuto sudah sehat, tetapi kami tidak akan menggunakannya di pertandingan-pertandingan ini. Kami akan mempersiapkannya untuk pertandingan berikutnya. Jadi, saya pikir secara keseluruhan tim sedang membaik," tuturnya.