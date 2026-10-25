menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Garudayaksa FC Vs Persib: 2 Bintang Maung Bandung Kembali, Teja Absen

Garudayaksa FC Vs Persib: 2 Bintang Maung Bandung Kembali, Teja Absen

Garudayaksa FC Vs Persib: 2 Bintang Maung Bandung Kembali, Teja Absen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (depan). Foto: persib

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Persib Bandung mendapat suntikan tenaga menjelang duel melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-7 Super League di Stadion Pakansari, Bogor pada Minggu (25/10). Kick-off pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan sejumlah pemain yang sebelumnya terkendala kondisi fisik kini mulai kembali, meski Maung Bandung masih harus kehilangan beberapa nama penting. 

Beckham Putra dan Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya absen karena cedera, sudah dipastikan pulih.

Baca Juga:

Keduanya berpeluang diturunkan Igor, mengingat pemain masih dihantui kelelahan setelah rentetan pertandingan.

"Tim sedang berkembang. Kami mendapatkan kembali Beckham yang kemarin hanya bermain satu menit dan kami mendapatkan kembali Ragnar," kata Igor dalam konferensi pers prapertandingan. 

Selain Beckham dan Ragnar, Gakuto Notsuda yang absen cukup lama sejak awal musim, juga mulai menunjukkan perkembangan. 

Baca Juga:

Igor mengatakan, pemain asal Jepang itu bakal tersedia untuk laga berikutnya, tetapi tidak pada pertandingan malam ini. Pun begitu, dengan Gakuto Mutombo yang harus menepi.

"Saya pikir Gakuto sudah sehat, tetapi kami tidak akan menggunakannya di pertandingan-pertandingan ini. Kami akan mempersiapkannya untuk pertandingan berikutnya. Jadi, saya pikir secara keseluruhan tim sedang membaik," tuturnya.

Dua pemain kunci Persib Bandung sudah kembali dan pulih dari cedera. Kabar buruk justru datang dari penjaga gawang Teja Paku Alam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI