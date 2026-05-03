Garudayaksa Promosi ke Liga 1 Tak Lepas dari Tangan Dingin Widodo

Pesepak bola Garudayaksa FC Dheco Hari Zacky (kedua kanan) berselebrasi dengan rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Persikad dalam lanjutan Liga 2 Pegadaian di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5/2026). Garudayaksa FC mengunci tiket promosi ke Liga 1 musim 2026-2027 setelah mengalahkan Persikad dengan skor 3-1. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

jpnn.com, JAKARTA - Garudayaksa FC mengamankan tiket promosi ke Liga 1 Super League musim depan seusai menggilas Persikad 3-1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Sabtu (2/5).

Keberhasilan itu menjadi panggung pembuktian bagi sang pelatih Widodo C Putro.

Apa yang dicapai Widodo menegaskan bahwa pelatih lokal masih mampu bersaing di tengah gempuran pelatih asing di kompetisi sepak bola nasional.

"Saya selalu berusaha maksimal di mana pun saya bekerja. Untuk teman-rekan pelatih (lokal), mari tetap semangat dan terus memperdalam ilmu," kata Widodo dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kemenangan ini memastikan Garudayaksa finis sebagai juara Grup A dan berhak atas promosi otomatis.

Di balik capaian bersejarah tersebut, Widodo mengirimkan pesan kuat mengenai potensi juru taktik lokal.

Menurutnya, kesuksesan tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses merintis karier dari level terbawah.

"Bukan berarti saya sok jago, tetapi mungkin kita bisa mulai dari yang bawah dulu, bukan langsung ke tim tinggi. Bertahan dan berproses dari tim terendah, sehingga nanti bisa memberikan hasil maksimal saat berada di Liga 1. Capaian hari ini adalah hasil kerja keras kita semua; manajemen, pemain, dan tim pelatih," tambahnya.

