Garudayaksa Punya Catatan Khusus soal 1 Pemain Madura United
jpnn.com - BOGOR - Salah satu bintang Garudayaksa FC Carlos Iury optimistis timnya bisa meredam Madura United FC yang bertandang ke Stadion Pakansari, Bogor pada pekan ke-10 Super League, Jumat (20/11).
Kick off Garudayaksa vs Madura United dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.
Iury memastikan seluruh anggota skuad telah bekerja keras dalam sesi latihan sepanjang pekan demi menjaga momentum positif.
Garudayaksa FC memang tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai menyapu bersih dua kemenangan beruntun sebelum jeda internasional, masing-masing atas PSS Sleman dengan skor 3-1 dan Persijap Jepara dengan skor 2-1.
Pemain asal Brasil tersebut menegaskan bahwa persiapan matang timnya menjadi modal utama untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.
"Persiapan kami sangat bagus. Kami sudah bekerja sangat keras sepanjang minggu ini untuk menghadapi pertandingan besok. Kami akan menampilkan permainan yang bagus demi meraih hasil yang positif," ujarnya.
Namun, dia tak bermaksud meremehkan Madura United.
Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United, saat ini bertengger di papan atas klasemen.
Kick off laga Super League Garudayaksa vs Madura United dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.
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