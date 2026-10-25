Garudayaksa vs Persib, Igor Tolic: Pertandingan Berat, Mereka akan Habis-habisan

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mewaspadai Garudayaksa FC pada laga pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/10).

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memprediksi laga berlangsung sengit, meski tim tuan rumah baru saja menelan kekalahan telak 0-5 atas Bali United ada pertandingan terakhir.

Juru taktik asal Kroasia itu menilai Garudayaksa akan tampil habis-habisan, dan meminta anak asuhnya mewaspadai perlawanan tuan rumah.

"Mereka bermain di kandangnya, tetapi mereka kalah di pertandingan terakhir 0-5. Mereka akan habis-habisan di pertandingan berikutnya," kata Igor Tolic.

Dia menegaskan bahwa Garudayaksa bukan tim yang bisa disepelekan. Meski Garudayaksa kalah dengan skor besar pada laga terakhir, Igor tetap mewaspadai kekuatan tim asuhan Milos Joksic itu.

Igor bahkan menyebut laga malam nanti seperti perang. Setiap tim yang menjadi lawan Persib, berambisi untuk mengalahkannya.

"Jadi, tentunya saya menduga ini akan menjadi pertandingan yang berat, tim yang bertarung, tetapi setiap Persib akan bermain tandang, itu selalu seperti perang. Jadi, kami memperkirakan pertandingan yang berat," ungkapnya.

Di sisi lain, Igor menyoroti kemungkinan banyaknya Bobotoh yang akan datang mendukung di stadion. Jarak yang dekat antara Bandung dengan Bogor, membuat laga malam ini akan terasa seperti di rumah.