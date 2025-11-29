menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Gary Iskak Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Motor

Gary Iskak. Foto: Instagram/iskak_gary

jpnn.com, JAKARTA - Aktor kenamaan, Gary Iskak dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (29/11) pagi.

Pria berusia 52 tahun itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Suyoto Veteran Bintaro pada Sabtu (29/11).

Adapun Gary Iskak berpulang setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh sahabatnya, Ade Jigo.

"Innalilahi wa innailaihi rajiun, Gary Iskak," tulis Ade Jigo melalui akun miliknya di Instagram.

Kabar duka tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga Gary Iskak.

Melalui pesan kepada awak media, keluarga menyebut Gary Iskak berpulang beberapa saat lalu.

"Innalillahi wa innailaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Telah berpulang ke Rahmatullah, Mohamad Gary Iskak bin Irwan Santoso Iskak, di RS Suyoto pukul 09.24 WIB, Sabtu, 29 Nov 2025," ungkap keluarga.

Jenazah Gary Iskak kini berada di rumah duka yang beralamat di Pesona Gintung Residence H21, Ciputat Timur.

Sementara itu, pemakaman jenazah Gary Iskak dijadwalkan pada sore hari atau selepas Ashar.

