menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor

Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor

Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andre Taulany dan Ferry Maryadi di rumah duka Gary Iskak, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Selebritas Andre Taulany dan Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11).

Andre Taulany mengaku kaget saat kali pertama mendapat kabar duka Gary Iskak.

"Iya, iya. Jadi, dikabarin di grup, ya kami kaget," ujar Andre Taulany di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu.

Baca Juga:

Dari informasi yang didapatkannya, kata Ferry Maryadi, Gary Iskak meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal

Akan tetapi, Ferry mengaku belum mengetahui dengan detail terkait kecelakaan yang dialami oleh bintang Film D'Bijis itu.

"Kata orang rumahnya, memang kecelakaan tunggal. Tadi malam kejadiannya. Tetapi detailnya saya juga belum, belum berani tanya karena kan masih suasana masih berduka," kata Ferry Maryadi.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Andre Taulany lantas menceritakan sosok mendiang Gary Iskak semasa hidup.

Ayah tiga anak tersebut mengaku sudah mengenal sosok pria 52 tahun itu cukup lama.

Selebritas Andre Taulany dan Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI