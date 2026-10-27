Gas Asap
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Di samping mengeluh dan marah, apa yang dilakukan orang Singapura selama dapat kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia?
Dari enam orang yang makan bersama saya di salah satu restoran Sichuan Singapura tidak satu pun yang tidak beli penjernih udara. Itu untuk dipasang rumah masing-masing.
Harga mesin purifier pun langsung naik dua kali lipat. Yang paling laris merek Xiaomi. Enam orang enam Xiaomi.
"Sekarang AC di rumah saya hidup 24 jam sehari," ujar Robert Lai, sahabat Disway di sana. Ia warga Singapura kelahiran Hong Kong. "Itu karena kami tidak berani buka jendela agar tidak ada asap masuk rumah. Kalau AC tidak menyala ruangan jadi panas," tambahnya.
"Juga beli purifier?"
"Iya."
"Juga merek Xiaomi?"
"Iya."
Di samping mengeluh dan marah, apa yang dilakukan orang Singapura selama dapat kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ART Bicara Kedaulatan Energi dan Risiko Bisnis Gas Pipa RI-Singapura
- Embargo Ekspor Gas Ke Singapura Dinilai Sudah Sesuai Aturan
- 17 Warga Malaysia dan Singapura Bisnis Pinjol di Bali, Begini Akibatnya
- Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Bahlil Klaim Tak Langgar Kontrak
- Pemerintah Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Senior PKS Ungkit Kedaulatan Energi
- Hotman Paris Wanti-wanti Pemerintah soal Risiko Hukum Pemangkasan Pasokan Gas