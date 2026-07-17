Gas Bumi Dinilai Jadi Kunci Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Proses Transisi
jpnn.com, JAKARTA - Gas bumi dinilai masih akan memegang peran penting dalam perjalanan Indonesia, menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Selain menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan batu bara, gas juga dianggap mampu menjaga keandalan pasokan listrik, saat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) terus ditingkatkan.
Pandangan itu disampaikan President Director PT. Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, dalam sesi ilmiah bertajuk Strategi Percepatan Transisi Energi Melalui Energi Bersih (PLTG/PLTGU) di Surabaya, Kamis (16/7).
Menurut Fazil, transisi energi tidak bisa dilakukan secara instan.
Dibutuhkan sumber energi yang mampu menjadi penghubung sebelum Indonesia sepenuhnya mengandalkan EBT.
"Gas bumi memiliki posisi yang tepat sebagai jembatan transisi energi. Emisinya lebih rendah dibanding batu bara, sementara pasokan dan harganya juga lebih realistis dibanding langsung beralih sepenuhnya ke energi terbarukan," ujarnya.
Dia menambahkan kebutuhan listrik nasional diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan ekonomi.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt hingga 2034.
Gas bumi dinilai masih akan memegang peran penting dalam perjalanan Indonesia, menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
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