Gas Pol, Honda Bakal Meluncurkan 2 Mobil Hybrid dan 1 Listrik Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan akan meluncurkan tiga mobil ramah lingkungan sekaligus pada tahun ini.

Adapun ketiga mobil tersebut di antaranya satu kendaraan listrik berbasis baterai dan dua model hybrid.

Kehadiran ketiga produk tersebut diungkapkan langsung oleh Sales & Marketing and Aftermarket PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy di Jakarta Utara, Selasa (3/3).

"Kami umumkan rencana elektrifikasi 2026: dua model hybrid dan satu BEV siap meluncur untuk memperkuat komitmen menuju mobilitas ramah lingkungan," ungkap Billy kepada awal media.

Memasuki 2026, Honda menegaskan strategi untuk menjaga penetrasi pasar sekaligus memperkuat layanan pelanggan guna memastikan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika industri otomotif.

"Kami ingin memastikan konsumen tidak hanya membeli kendaraan, tetapi juga mendapatkan pengalaman kepemilikan yang menyenangkan," kata Yusak Billy.

Honda juga menghadirkan pengalaman berkendara yang worry-free melalui integrasi Honda e-Care dan Honda Connect, memungkinkan pelanggan mengakses informasi kendaraan, layanan darurat, hingga fitur remote secara real-time langsung dari smartphone.

Pabrikan mobil asal Jepang itu juga akan memperkuat jaringan nasional salah satunya penambahan 13 dealer baru sepanjang 2025-2026.